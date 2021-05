Weil am Rhein „Wäre nicht umsetzbar gewesen“

Mehrere Überlegungen seien durchgespielt worden, unter anderem die Idee, das Kreisimpfzentrums für einen Weiler Impftag unter Federführung von Steffens und weiterer Ärzte an einem Leerstandtag zu nutzen. Doch Steffens wollte die Aktion in Weil am Rhein realisieren. Wie bereits berichtet, kam auch der Parkplatz beim Landesgartenschau-Gelände in Weil am Rhein für eine Impfaktion zur Sprache, doch es fehle an der Infrastruktur und das Verkehrsaufkommen sei ein Problem, war man sich einig. „Von einer ,Impfstraße’ in einem Abschnitt der dafür zu sperrenden Hauptstraße war im Rahmen der Besprechung zu keinem Moment die Rede“, betont die Verwaltung. Der Vorschlag, die für Steffens verfügbaren Impfdosen unter den Weiler Hausärzten zu verteilen und diese zum Beispiel an einem Weiler Impfsonntag in den Praxen zu verimpfen und so das Aufkommen von Impfwilligen zu entzerren und gleichzeitig eine große Zahl an Menschen zu erreichen, fand laut Stadtverwaltungsdarstellung bei Steffens „keine Resonanz“. Eine Verschiebung auf einen Folgesonntag sei für ihn aus persönlichen Gründen nicht in Betracht gekommen.