Weil am Rhein Wärmenetz wird weiter ausgebaut

Die Kombination aus Biomasse und kombinierter Wärme- und Stromerzeugung in einem Blockheizkraftwerk reduziert die CO2-Emissionen gegenüber dem Einsatz eines Erdgaskessels um mehr als zwei Drittel, führen die Stadtwerke weiter aus. „Gegenüber einer Ölheizung können so rund 80 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. Der Betrieb und der Ausbau des Wärmenetzes Weil am Rhein ist daher ein wichtiger Baustein in der Klimaschutzpolitik der Stadt Weil am Rhein.“ Aktuell werden durch das Wärmenetz Weil am Rhein rund 1000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Diese Menge entspricht in etwa den jährlichen CO2-Emissionen von rund 700 Autos.

In den kommenden Monaten wird das Wärmenetz in Richtung Dreiländergalerie erweitert. An dieser Strecke besteht neben dem Anschluss der Stadtbibliothek noch die Möglichkeit, weitere Gebäude anzuschließen. Mit der Inbetriebnahme der Dreiländergalerie ergibt sich eine völlig neue Wärmequelle: Statt die Abwärme der Klimaanlage einfach übers Dach abzulassen, wird diese zukünftig in das Wärmenetz eingespeist.

Das Wärmenetz der Stadtwerke Weil am Rhein wird laufend ausgebaut und umfasst derzeit eine Länge von 4,1 Kilometern. In den vergangenen Jahren wurde das vorhandene Blockheizkraftwerk erneuert und gegen ein leistungsstärkeres Modul ausgetauscht. Zusätzlich zur Wärme für das Wärmenetz produziert das Blockheizkraftwerk Strom für mehr als 1000 Haushalte, dies mit einem Gesamtwirkungsgrad von mehr als 90 Prozent. Um Lastspitzen zu vermeiden und das Blockheizkraftwerk möglichst flexibel einsetzten zu können, wurde 2017 ein großer Pufferspeicher gebaut. Mit dem Neubau der Heizzentrale Römerstraße haben die Stadtwerke die Voraussetzungen geschaffen, künftig mehr als 3000 Wohnungen mit einem umweltfreundlichen Mix aus Holzenergie und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung zu versorgen. Mit dem Weiler Wärmenetz können laut städtischen Angaben mehr als 3000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Dies entspricht dem jährlichen Ausstoß von etwa 2000 durchschnittlichen Autos.