Weil am Rhein „Wärmestube“ rückt in die Mitte der Gesellschaft

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Erleichterung herrscht darüber, dass es seit dem ersten Lockdown im März vergangenen Jahres keinen bekannten bestätigten Corona-Fall unter den Besuchern der „Wärmestube“ gab. „Wir sind bislang relativ unbeschadet durch die Pandemie gekommen“, freute sich daher Christel Stauß, Vorsitzende des Vereins „Hilfe für Wohnsitzlose“, einer Initiative von Mitgliedern aus den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Weil am Rhein, bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. So konnten die Obdachlosen die Einrichtung in Friedlingen mit Maske und Abstand weiter besuchen. Seit August vergangenen Jahres musste aber ein Caterer fürs Kochen angeheuert werden, was entsprechend auch in den Ausgaben zu Buche schlug. Hier habe aber das gute Spendenaufkommen geholfen.