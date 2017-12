Weil am Rhein Wärmestube sucht dringend Winterbekleidung

Weil am Rhein (sc). Christel Stauß vom Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“ wendet sich mit einer Bitte an die Bevölkerung: „Wir brauchen ganz dringend warme Sachen für die Besucher der Wärmestube in Friedlingen“.

Gerade der Winter sei eine besonders harte Zeit für die Menschen, die keine Wohnung haben. Benötigt werden vor allem warme Schlafsäcke, gute Winterschuhe für Herren ab Größe 44, saubere und brauchbare Herrenunterwäsche, dicke Pullover und Hosen, Daunenjacken, Regenschutz, Handschuhe, Stricksocken – eben alles, was dazu dient, die Menschen, die auf der Straße leben, warm zu halten.

Wer entsprechende Kleidung abgeben will, kann diese in der Wärmestube in der Colmarer Straße 3 in Friedlingen vorbeibringen.