Weil am Rhein: Wahlen und eine Ehrung im Ortschaftsrat

Was es heißt, sich in seinem Dorf tatkräftig mit Stimme und Hand zu beteiligen, wird am Beispiel Christoph Schröders deutlich. Seit 20 Jahren gehört er dem Ortschaftsrat in Märkt an, den größten Teil davon als erster stellvertretender Ortsvorsteher. Er sei ein „Machinger“ und nicht bloß ein „Sottinger“, hob der frisch im Amt bestätigte Ortsvorsteher Stefan Hofmann in seiner Lobrede launig hervor, bevor er dem Geehrten die Urkunde überreichte und die Ehrennadel des deutschen Städtetags anheftete.