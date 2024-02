Weil am Rhein-Wahlkampf: Internetauftritte der Kandidaten

Robin Adam sieht sich als „menschlich, ehrlich und gewissenhaft“. /Screenshot: Kathryn Babeck

Auf der Facebook-Seite hat Arzo Looden ihre Wahlkampfplakate mit dem Motto „Deine Stimme – Unsere Zukunft für Weil am Rhein Arzo Looden“ veröffentlicht. Ein Film zeigt den Druck derselben. Ihr Wahlprogramm oder ihre Vorstellungen für Weil am Rhein sind dort nicht zu finden. So zeigt ein Film einen Mann, der soeben erfährt, dass seine Frau schwanger ist und vor Glück beinah durchdreht. Looden schreibt dazu. „Ich feiere diesen Mann“. Die gebürtige Türkin verweist zugleich auf einen Film, der die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 durch das islamistische Netzwerk al-Quaida in Frage stellt. Sie kommententiert diesen mit „einfach nur krank“.

/Screenshot: Kathryn Babeck

Der AfD-Oberbürgermeisterkandidat Klaus Springer präsentiert auf seiner Facebook-Seite seinen Lebenslauf. Das zentrale Titelbild zeigt ihn Kopf an Kopf mit AfD-Parteichefin Alice Weidel. Beide lächeln in die Kamera. Für Springer ist sie „Miss Germany 2024“. Ein Konzept oder Ideen für Weil am Rhein präsentiert der Kandidat nicht. Zahlreiche Fotos von seinen Wahlplakaten hat er eingefügt und sich selbst dazu fotografiert. Dagegen wettert er gegen die Bundesregierung. Sätze wie „Faktencheck ist die Zensur der Grünen Ampelregierung, von Merkel installiert“, sind dort zu lesen. Über Diana Stöcker schreibt er: „Die schönsten Tauben der CDU, hier Diana Stöcker, verlässt auch schon als erstes, eiligst das sinkende Regierungsschiff, den Bundestag in Berlin“.