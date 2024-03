„Ich halte es angesichts der Vielfalt an Anwürfen in der Öffentlichkeit und den Medien gegenüber der Stadt als Eigentümerin der Grundstücke und der Forstverwaltung als Fachbehörden für wichtig, die fachlichen Abläufe zu erläutern, die zu den Maßnahmen geführt haben. Dabei kann die Forstverwaltung auch die Art, den Umfang und die Notwendigkeit der Beforstung schildern“, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, dem sehr an einer sachlichen Schilderung und Diskussion gelegen ist.