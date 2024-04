Weil am Rhein: Waldarbeiten: So etwas soll nicht wieder passieren

Die mangelnde Standfestigkeit von Bäumen kann Straßennutzer in Gefahr bringen. Foto: Beatrice Ehrlich

Ein ökologisch wertvoller Teich im Naturschutzgebiet wurde „freigestellt“. Foto: Beatrice Ehrlich

Räte hätten behutsameres Vorgehen gewünscht

Auch wenn die Gemeinderäte aller Fraktionen Verständnis äußerten für die Belange der Verkehrssicherung, in einem waren sich alle einig: Die Fällungen seien zu großflächig und undifferenziert ausgefallen. Einzelne Stimmen kritisierten, dass man hätte behutsamer vorgehen können, statt mit großen Maschinen andere Bäume zu beschädigen. Es sei nicht zu verstehen, dass auch junge Bäume oder Haselsträucher gefällt worden seien. Die Gemeinderäte dankten Michael Kauffmann aber auch dafür, dass er sich dieser Debatte öffentlich stellt und ihre Fragen beantwortet.

Die Fällungen ziehen sich entlang der Straße hin Foto: Beatrice Ehrlich

Die großen Erntemaschinen hinterließen Spuren. Sie dürfen sich aber nur entlang genau festgelegter Gassen bewegen, sagte Michael Kauffamnn vom Landratsamt. Foto: Beatrice Ehrlich

Es wurde mehr gefällt als ursprünglich geplant

Den besonderen Zorn einiger Räte aber erregte die Tatsache, dass sie über eine kurzfristige Ausweitung der ursprünglich geplanten Fällmaßnahmen im laufenden Forstbetriebsjahr nicht informiert worden sind. Kauffmann hatte zuvor in seiner Präsentation angegeben, aufgrund „akuten Handlungsbedarfs“, wegen der Gefahr umfallender Bäume im Bereich von Straßen, hätten die Forstarbeiten ausgeweitet werden müssen, was in Absprache zwischen der Stadt Weil am Rhein und dem Forstamt geschah. Der Tischvorlage, der der Gemeinderat im Dezember einstimmig zugestimmt hat, sei dies so nicht zu entnehmen gewesen, monierten die Gemeinderäte, an die Stadtverwaltung gerichtet.

An die Debatte über die Fällungen schloss sich ein Vortrag von Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer über Wiederaufforstungsmaßnahmen an. Zum teil sollen diese bereits noch in diesem Monat durchgeführt werden (wir berichten noch). „Die weiteren Aussichten für die Fläche sind deutlich positiver als sich das aktuell mit den noch sichtbaren Spuren der Holzernte darstellt“, versprach Kauffmann.