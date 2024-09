In den Wald führte jüngst eine Exkursion des Gemeinderats der Stadt Weil am Rhein. Bernhard Schirmer, Leiter des Forstbezirks Kandern, und Revierleiter Weil am Rhein/Lörrach, Jan Kirner, gaben dem Gremium wichtige Einblicke in ihre tägliche Arbeit sowie den aktuellen und künftigen Herausforderungen, die die Bewirtschaftung im Stadtwald mit sich bringt.