Weil am Rhein: Waldfest steht auf der Kippe

OB-Kandidaten kommen

Auf Einladung des Vorstands haben die OB-Wahlkandidaten Jasmin Ateia und Robin Adam am Samstag, 10. Februar, Diana Stöcker am Samstag, 17. Februar, ihr Kommen in den Ortsteil zugesagt. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr an der Ecke Siedlerweg/Otterbachstraße zu einem Ortsrundgang, der dann in der „Waldschenke“ endet. Hierzu sind alle Anwohner Otterbachs eingeladen.