Weil am Rhein Wanderfreundschaft über die Grenzen hinweg

In zwei Gruppen ging es auf verschiedenen Wegen zur Burg, einmal mit einer Burgführung durch den Röttelnbund, einmal mit Erklärungen zur Burg von Roland Christ.

Reger Austausch

Anschließend gab es in der Alten Halle Haagen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen, verbunden mit einem regen Austausch unter den etwa 90 Teilnehmern. Jean Luc Blauel, der Vorsitzende des elsässischen Vereins, freute sich, dass die trinationalen Treffen weitergeführt wurden, waren diese die vergangenen zwei Jahre aufgrund der Pandemie doch ausgefallen. Das sei schön für die Region, auch das Alemannische verbinde. Die Veranstaltung findet zwar außerhalb der Grenzen des Schwarzwaldvereins Weil am Rhein statt, aber seit ein paar Jahren intensivieren die Ortsvereine das Miteinander, so dass man auf der Lörracher Gemarkung willkommen sei, sagte Christ.