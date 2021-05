Weil am Rhein Wanderungen mit Auflagen

Am 17. Juni unternehmen die Werktagswanderer eine Rundwanderung durch die Wolfsschlucht. Treffpunkt/Abfahrt ist bei der Bushaltestelle der Spardabank in Weil am Rhein um 10.30 Uhr. Unterwegs ist eine Einkehr vorgesehen. Durch den Wald nach Kandern geht es am 24. Juni. Abfahrt ist bei der Bushaltestelle Spardabank um 11.32 Uhr. In Kandern ist eine Einkehr geplant. Rund um das Röttler Schloss führt der Weg am 1. Juli. Abfahrt ist ebenfalls wieder an der Spardabank um 10.45 Uhr.

Alle drei Wanderungen werden von der Wanderführerin Yvonne Speer geleitet. Sie nimmt unter Tel. 07621/ 792111 Anmeldungen entgegen. Alle Anmeldungen sollten bis vier Tage vor Wanderbeginn vorliegen, heißt es von Vereinsseite.