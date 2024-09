Weil am Rhein: „War für mich wie ein Heimkommen“

Von der Infrastruktur her und dem Angebot ähneln sich beide Städte. Beide sind übersichtlich. Ich bin ein bekennendes Landei und wollte nie in eine Großstadt. Als ich damals nach Weil kam, war der alemannische Dialekt zunächst ein Kulturschock für mich, aber auch ein persönliches Schlüsselerlebnis. Mir wurde schnell klar, dass bei den Alemannen Sprache vor allem auch der Identifikation dient. Sieht man von der Lage ab, Weil am Rhein inmitten des Dreiländerecks und Wiesloch im wirtschaftlich starken Rhein-Neckar-Kreis mit Walldorf als Nachbarstadt, die eines der höchsten Gewerbesteueraufkommen Deutschlands hat, gibt es zwischen beiden Städten viele Gemeinsamkeiten. Aber auch wir müssen uns finanziell nach der Decke strecken, weil immer neue Aufgaben auf die Kommunen zukommen.

Verfolgten Sie schon während Ihrer Zeit im Dreiländereck das Ziel, eines Tages irgendwo Rathauschef zu werden?

Ehrlich gesagt nicht. Ich wollte ursprünglich kein Wahlbeamter werden, das hat sich so ergeben. Zu meiner Weiler Zeit habe ich bei einer Tagung einen Kollegen aus dem Heidelberger Rechtsamt kennengelernt, der später Oberbürgermeister in Schwetzingen wurde. So rief er mich eines Tages an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in Schwetzingen Bürgermeister zu werden. Nach einigen schlaflosen Nächten habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen.

Weil am Rhein war sozusagen das Sprungbrett für Ihre weitere Karriere?

Weil am Rhein war ein Sprungbrett, wobei die Lebenswege manchmal nicht planbar sind. OB Wolfgang Dietz war mein Lehrmeister, der viel lokalpolitisches Gespür hatte. Sein Erfolg spricht für sich. Ein Spruch von ihm hatte sich bei mir auf meinem weiteren Weg eingeprägt: „Meet them prepared“ – Man muss immer gut vorbereitet sein.“

Was schätzen Sie an der Aufgabe eines Oberbürgermeisters besonders?

Die Gestaltungsmöglichkeiten und eigene Ideen einzubringen. Auch wenn ein OB in das System Verwaltung und Gemeinderat eingebunden ist, kann er Impulse und Schwerpunkte setzen. Das ist spannend wie auch die Kontakte zu unterschiedlichen Menschen.

In Weil am Rhein waren Sie bekannt dafür, dass Sie Termine mit dem Fahrrad wahrgenommen haben. Sind Sie auch als OB mit dem Velo unterwegs?

Wenn es irgendwie geht, nehme ich alle Termine mit dem Fahrrad wahr. Ich bin nach wie vor ein begeisterter Radfahrer.

In Ihrer Zeit als Bürgermeister von Schwetzingen haben Sie es sogar in die ARD Tagesthemen geschafft und mit dem Konzept „Entschleunigung für Schwetzingen“ für Schlagzeilen gesorgt. Hat sich das ungewöhnliche innerstädtische Verkehrskonzept mit dem Modellversuch einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von sieben Stundenkilometern durchgesetzt?

Das hat sich bewährt. Ich war an dem Projekt beteiligt, bei dem es darum ging, den stark frequentierten Schlossplatz mit seiner hohen Aufenthaltsqualität in Schwetzingen zu entschleunigen. Das ist eine Besonderheit und eignet sich nicht für jede Innenstadt. In Wiesloch haben wir eine Fußgängerzone, die teilweise für Radfahrer geöffnet ist.

Sie sind als leidenschaftlicher Ausdauersportler bekannt, der unter anderem schon 14 Ironman-Triathlons und mehrere Marathons bewältigt hat. Lässt das OB-Amt noch Zeit für solch intensive sportliche Betätigung?

Als Oberbürgermeister mit einem zeitintensiven Amt ist das schwierig. Ich habe in der jüngsten Vergangenheit noch drei Kraichgau Half Ironman, also halbe Triathlons, bestritten: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Jetzt halte ich mich vor allem mit gelegentlichem Schwimmen und Laufen fit.

Dirk Elkemann

Der 54-Jährige,

der aus Coesfeld in Nordrhein-Westfalen stammt und Diplom-Verwaltungswirt und Volljurist ist, war von 2001 bis 2009 Leiter des Rechts- und Ordnungsamts in Weil am Rhein, ehe er Erster Bürgermeister in Schwetzingen wurde. 2015 kandidierte der Vater eines 14-jährigen Sohnes erfolgreich als Oberbürgermeister in der Stadt Wiesloch, wo er am 1. Oktober 2023 mit 87,7 Prozent der Stimmen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde.