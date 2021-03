Weil am Rhein Warnschilder für Rebwege ein Problem

Weil am Rhein-Haltingen (mcf). Zusatzschilder „Vorsicht Rebarbeiten“ können in den Reben nicht aufgestellt werden, denn diese seien weder in der Straßenverkehrsordnung noch im Katalog der Verkehrszeichen aufgelistet. „Es handelt sich somit um keine amtliche Beschilderung“, teilte die Abteilung Verkehr in der Haltinger Ortschaftsratssitzung schriftlich mit. Hier hatte Susi Engler (UFW) in der vorherigen Sitzung angeregt, solche Beschilderungen zu installieren, da Radfahrer und landwirtschaftlicher Verkehr schmerzhafte Begegnungen erleben könnten. „Es ist schon gefährlich, wenn der Traktor aus dem Reben kommt und der Radfahrer schnell herunterfährt“, wiederholte sie am Donnerstagabend. Der Verweis darauf, dass es die Schilder nicht gibt, befriedigte sie keineswegs. „Das ist keine Lösung für uns.“