Wer in den vergangenen Tagen zufällig in den Sender SWR 4 hineingehört hat, dem konnte es passieren, dass er die Stimme von Carolin Lefferts zu hören bekam. Die 61-Jährige, die in der 3-Länder-Stadt unter anderem für ihr Engagement für die „Herbstzeitlosen“, die VHS-Gruppe für Ältere, bekannt ist, ist nämlich auch Vorsitzende des Kulturvereins Kesselhaus.