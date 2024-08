Weil am Rhein: Warum es sich auf den Autobahnen vor den Grenzen staut

1 Die Lasterfahrer ordnen sich falsch ein. Zwei Spuren gibt es zur Grenzzollanlage: Transit und Zoll. Beim Zoll benötigen die Fahrer zirka 20 Minuten, wenn sie auf den Zollanlagen nicht auch noch ihre Pause machen. Beim Transit sind sie in zwei Minuten fertig. Das verleitet Fahrer, die verzollen müssen, sich in der Transitspur einzuordnen und erst an den Zollanlagen auf ihre Spur zu wechseln. Besonders in Rheinfelden besteht dann das Problem, dass sie die Zufahrt zur Zollanlage versperren. Denn sobald drei Lkws vor der Schranke stehen, kommt keiner an ihnen vorbei und der Transitbereich bleibt leer. Dann zeigt die Ampel Dauergrün, obwohl sich bereits ein Stau gebildet hat.

2 Die Lasterfahrer fahren am Stau vorbei. Manch ein Brummi-Fahrer will sich die Wartezeit ganz sparen und zieht an allen anderen vorbei. Dann ordnet er sich vor den an der Ampel stehenden ein oder fährt direkt zur Zollanlage durch. Dadurch müssen die, die regelkonform in der Schlange stehen, länger warten. Da vor beiden Zollanlagen noch eine Ausfahrt ist – Rheinfelden-Süd und Weil am Rhein – lässt sich dieser Verstoß erst erkennen, wenn die Lasterfahrer an den Ausfahrten vorbeigefahren sind. Allerdings dürfen so auch einige der Brummi-Fahrer legal am Stau vorbeifahren, nämlich wenn sie dort abfahren wollen. Die Folge: Manch ein Lkw-Fahrer zieht illegal mit, weil er sich über den anderen Lasterfahrer ärgert und merkt nicht, dass dieser das sogar darf.