Weil am Rhein: Was das Pflegeheim derzeit umtreibt

„Wo wir Probleme haben, aber das haben alle: bei der Akquirierung von Pflegepersonal“, schilderte Kaufmann. So manche Plätze in Pflegeeinrichtungen könnten nicht betrieben werden, da Kräfte fehlen, weiß er. Als Gründe führte der bisherige Heimleiter etwa die Demografie an. Er wies zudem darauf hin, dass seine Generation („die Babyboomer“) nun in den Ruhestand gehe. Auch die direkte Grenzlage mit dem Verdienstgefälle ließ er nicht außer acht. „Und spätestens seit Corona haben wir mit dem Geschäftsmodell ,Leiharbeit’ noch einen zusätzlichen Konkurrenten bekommen.“ Diese Firmen würden oft besser bezahlen, die Heime müssten die Kräfte dann teurer „einkaufen“. „Manche Pflegekräfte wandern auch dorthin ab“, wusste Kaufmann zu berichten. Das entziehe dem Stammarbeitsmarkt Arbeitskräfte. „Das ist ein politisch zu lösendes Problem, wenn es überhaupt gelöst werden kann“, befand der 64-Jährige.

Rund 260 Mitarbeiter

Wo die Mitarbeiter überhaupt herkommen sollen, darauf habe er keine Antwort. Es gebe Bemühungen, auch Kräfte aus dem Ausland zu gewinnen. „Das ändert aber nichts am Grundsatzproblem.“ Auch sprachliche und kulturelle Problematiken ließ er nicht unerwähnt. Das Pflegeheim Markgräflerland bediene sich jedenfalls „aus allen Möglichkeiten“. Die Einrichtung hat zirka 260 Mitarbeiter, davon etwa 160 in der Pflege und rund 100 in Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung.