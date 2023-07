Weil am Rhein Was die Dorfjugend sich wünscht und erhofft

Die von Anne Lindenberg geleitete Theatertruppe führte das Stück „Auf dem Dorf“ von Hannah-Sofie Schäfer auf und profitierte dabei zum ersten Mal von erst neulich durchgeführten Umgestaltungsmaßnahmen in der Mensa. Diese erlauben, den Raum in Kürze von einer Kantine in eine Bühne umzuwandeln. Die Inszenierung überzeugte sowohl durch die schauspielerische Leistung der Beteiligten als auch durch das beeindruckende Spiel mit Raum und Licht.

Das Theaterstück „Auf dem Dorf“ ist ein bewusst für junge Erwachsene geschriebenes Stück, in dem sich drei Mädchen und drei Jungen am Ende ihrer Schulzeit wegweisenden Entscheidungen für ihr Leben stellen müssen: Wer bin ich? Wer will ich sein? Was macht mich aus? Wo soll der Weg hingehen? Soll ich gehen und damit Sicherheit aufgeben? Oder lieber bleiben und mein Leben vor Ort aktiv und kreativ gestalten?