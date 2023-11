Weil am Rhein: Was die Fraktionen zur Wahl sagen

Die Entscheidung sei angesichts von „zwei guten Kandidaten“ nicht einfach gewesen, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Martin Fischer. „Ich denke, wir haben mit Lorenz Wehrle einen guten Bau-Bürgermeister gefunden, der die Nachfolge von Martin Gruner gut angehen kann.“ Wehrle decke in seiner jetzigen Tätigkeit bereit viele Bereiche ab, die ihn auch künftig in Weil beschäftigen werden. Dass das Ergebnis so eindeutig ausfallen würde, hätte Fischer allerdings nicht gedacht. Als erfreulich bezeichnet er, dass es überhaupt ein solches Kandidatenfeld gegeben habe, dies sei nicht selbstverständlich. Dass Wehrle sich schnell beworben habe, hebt Fischer außerdem positiv hervor.

Eindeutiges Ergebnis

„Wir sind sehr zufrieden. Lorenz Wehrle war unser Kandidat“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Claus Weibezahl. Das Ergebnis sei eindeutig, die höhere Stimmenzahl für den Wahlsieger belege dies deutlich. Aus Sicht seiner Fraktion habe Wehrle bei der öffentlichen Vorstellung im Gemeinderat am Dienstagabend eine „deutlich bessere Figur“ gemacht, sowohl, was seine Kompetenzen im Sinne der Ausschreibung betreffe, als auch vom Auftreten her. In insgesamt vier Vorstellungsrunden – im Stadtverband, in der Fraktion, in der Auswahlkommission sowie im Gemeinderat – habe Wehrle immer wieder neue Facetten von sich gezeigt. Der unterlegene Kandidat Renner sei zwar ein ausgezeichneter Fachmann auf seinem Gebiet, so Weibezahl, er sehe ihn aber nicht als „zweiten Mann“ in Weil am Rhein. Für ihn gehört dazu auch die Fähigkeit, ohne Powerpoint-Präsentation vor einem Publikum spontan und frei sprechen zu können.