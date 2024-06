Weil am Rhein: Was die „Grün 99“ in Weil bewirkt hat

Die große SWR-Bühne auf dem heutigen Sportplatz 2 neben einem großen Cateringzelt war Schauplatz vieler Hörfunk-Sendungen und Konzerte mit Stars, aber auch lokalen Vereinen. Foto: Tonio Paßlick

Dass sich die Landesgartenschau als Strukturinstrument in Weil am Rhein bewährt hat, ist in Zahlen dokumentierbar. Insgesamt wurden im Zuge des Projekts 42 Millionen Mark investiert und dabei elf Förderprogramme angezapft. Die Kosten für den Park allein beliefen sich auf 12,7 Millionen Mark, von denen sechs Millionen als Landeszuschuss in die Stadtkasse flossen. Da es noch einen Ausstellungshaushalt in Höhe von elf Millionen Mark für die temporäre Gestaltung des Parks, für Zäune, Personal und Installationen gab, davon eine Million für die 180 Veranstaltungen in den 185 Tagen der Grün 99), kostete die Landesgartenschau insgesamt 23 Millionen.