Weil am Rhein Was die Menschen schildern, klingt angespannt und nervös

Weil am Rhein. Mit der russischen Invasion der Ukraine ist Mitte dieser Woche die letzte Hoffnung auf eine friedliche Beilegung eines seit langem schwelenden Konflikts geplatzt. Mehrmals täglich steht der Weiler Apotheker Thomas Harms dieser Tage mit einem Krankenhaus in Kiew in direktem Kontakt. Was ihm die Menschen aus der ukrainischen Hauptstadt schildern, klingt angespannt und nervös. Dass Harms diesen direkten Kontakt nach Kiew hat, liegt an seinem langjährigen Engagement im Verein „KiHev – Kinderhilfe Kiew“. Der Verein, dessen Vorsitzender Harms auch ist, unterstützt ein Krankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt, in dem vor allem Kinder behandelt werden, die als Folge der Tschernobyl-Katastrophe unter Strahlenschäden leiden. Wie Harms mitteilt, wurden in jüngerer Vergangenheit in der Klinik aber auch immer wieder Verletzte aus dem umkämpften Gebiet in der Ostukraine behandelt.

Normalerweise telefoniert Harms einmal pro Woche mit dem Krankenhaus, in den vergangenen Tagen jedoch mehrmals am Tag. Die Anspannung und Nervosität sei bei den Gesprächen deutlich zu spüren, berichtet er. Zugleich versuchen die Menschen, mit denen er spricht, ruhig zu bleiben. Es herrsche keine Panik, beschreibt Harms, wie er die Stimmung bei den Menschen vor Ort wahrnimmt. Manche verlassen die Stadt, um bei Verwandten in den Dörfern in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt unterzukommen. „Alles vor dem Hintergrund, dass man hofft, dass die ganze Sache an einem vorbeigeht.“