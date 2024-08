Weil am Rhein: Was die Polizei gegen Stau tut

Andreas Schaffhauser Foto: Jennifer Ningel

Auf den Autobahnen wird es währenddessen immer voller. An der Autobahnauffahrt an der Colmarer Straße diskutiert eine Streife mit einem Lasterfahrer, der auf die A 5 in Richtung Basel auffahren will – trotz Durchfahrtsverbot für Lkws. „Würde die Streife hier nicht stehen, würde sich keiner an das Verbot halten“, weiß Schaffhauser. Denn die Fahrt nach Eimeldingen, wo die Brummi-Fahrer eigentlich auf die A 5 auffahren müssten, lohnt sich für diese nicht. Würden sie dort auffahren, kann das drei Stunden Wartezeit bedeuten, das Durchfahren des Verbots kostet dagegen „nur“ 70 Euro. Das gleiche gilt an der Auffahrt Rheinfelden-Süd. Dort steht an diesem Morgen keine Streife, die Lasterfahrer können ungehindert auffahren. Manch einer darf das sogar, wenn er zu einem Gewerbe in Rheinfelden gehört. Kontrollieren lässt sich das nur schwer.

In Rheinfelden staut es sich auch auf der Autobahnauffahrt. Foto: Jennifer Ningel

9 Uhr: Fünf bis sechs Kilometer Stau sind es vor dem Grenzübergang Weil am Rhein. An Chaostagen können es bis zu zehn Kilometer sein. Und so sind drei Streifen in Rheinfelden, drei in Weil am Rhein und eine Motorradstreife unterwegs. In Weil steht eine am Autobahndreieck, eine an der Auffahrt an der Colmarer Straße und eine an der Grenzzollanlage. Sie sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden – alles, um das Autobahndreieck freizuhalten. Denn der Hauptfokus liegt auf den Pendlern. „Wir versuchen, es so zu händeln, dass der Pendler durchkommt und keine Gefahren entstehen“, macht Schaffhauser deutlich. Auf der Autobahn vor Rheinfelden gibt es mehr neuralgische Punkte: der Nollinger Tunnel und die Brücke über die B 316, die nicht für Stau ausgelegt ist. Daher darf sich auf beiden Abschnitten auf keinen Fall ein Stau bilden, weshalb die Ampelschaltung schon auf der A 98 beginnt.