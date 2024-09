Weil am Rhein: Was eine Einschulung kostet

„Für uns als Eltern ist der erste Schultag sehr wichtig“, sagt Hasan Özdal, dessen Tochter Esila (6) am Mittwoch am Mittwoch in der Rheinschule eingeschult wird. Das war auch schon bei Esilas größerem Bruder (9 Jahre) so, und soll auch bei dem kleineren (4) so sein. Alle Kinder sollen einen guten Start in ihre Schulzeit haben. Den Schulranzen für Esila, ein Markenprodukt, pink, mit Pferden, haben die Özdals im Internet bestellt, wo er von 250 auf 199 Euro reduziert war.

Gut und robust soll der Schulranzen sein

Vorher haben sie mit ihrer Tochter bei verschiedenen Händlern Schulranzen ausprobiert. Gut und robust soll der Ranzen sein, das habe bei der Kaufentscheidung im Mittelpunkt gestanden. „Man kann auch einen Schulranzen für 80 oder 100 Euro kaufen, hat aber nicht viel Freude damit“, sagt Özdal. Nach einem Jahr könne der schon kaputt sein. Rund 100 Euro wurden für die Erstausstattung fällig: Hefte, Ordner, Schnellhefter, einen Wasserfarbkasten, einen Malerkittel, aber auch besondere Buntstifte, dreikantig, langlebig und dicker als die, welche bereits im Mäppchen sind.