Vor ein paar Tagen sind noch die Teilnehmer der Sommerferienprogramms durchs Schulhaus gewuselt, nun sind die Schüler der zweiten bis vierten Klassen in die Rheinschule zurückgekehrt. Schulleiterin Christin Sigwart blickt optimistisch in das Schuljahr, das am Montag begonnen hat: Wegen steigender Schülerzahlen sind drei Klassen in die in den Ferien instandgesetzten Räume des Bärenfels-Kindergartens umgezogen. Auch auf den Mensabetrieb wirkt sich die steigende Schülerzahl, insgesamt über 270 Schüler, aus: Dort essen die Kinder künftig in vier Durchgängen, davor und danach gibt es ganz neu eine „Lernzeit“ mit offenen Angeboten von „1 mal 1“ über Kinderyoga und Lesen bis hin zum Drehen von Trickfilmen. „Ich weiß jetzt schon, dass das funktioniert“, war sich Sigwart bereits drei Tage vor Schulbeginn sicher. Die Schüler an ihrer Schule seien bei über 80 Mitarbeitenden den Umgang mit wechselnden Gesprächspartnern gewohnt und wüssten ihre Wünsche auszudrücken. Seit diesem Jahr ist die Rheinschule Teil des Startchancen-Programms des Bundes, mit dem Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler gezielt unterstützt werden sollen. Wie sich das genau auf die Rheinschule auswirken könnte, weiß Sigwart allerdings noch nicht. Wenn sie sich etwas wünschen dürfte, dann eine Person oder auch zwei, die außerschulische Partner findet, betreut und sucht und sich um die AGs an der Schule kümmert. Denn all das tut bisher sie selbst, über ihre Aufgaben als Schulleiterin hinaus. „Wo nimmst Du die Leute her?“, wird sie oft gefragt, wenn sie wieder einmal Lehrer und Schulleiter aus anderen Schulen zu Gast hat. Das habe viel mit Kommunikation zu tun, und dass man sich das ganze Jahr über um die Personen kümmert, welche die AGs anbieten, sagt Sigwart. So gehe sie einmal im Jahr mit allen Jugendbegleitern essen und führe viele Telefongespräche – oft außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit.