Weil am Rhein: „Was gemacht werden muss, das mache ich“

Oft würden Wunden, die der Krieg hinterlassen habe, erst viel später sichtbar, etwa wenn ein Kind Probleme in der Schule bekommt. Erst im Gespräch mit der Rektorin, der Lehrerin und der Schulpsychologin habe eine Mutter dann erstmals über das berichtet, was sie und ihr Kind haben durchmachen müssen. „Das ist schrecklich. Das ist unmenschlich“, sagt sie.

Viele haben Arbeit gefunden

Viele ukrainische Frauen, mit denen Elena Bashliy in Kontakt ist, haben in Weil am Rhein eine Stelle gefunden. Sie sind Verkäuferinnen, arbeiten in der Gastronomie oder begleiten Kinder mit Unterstützungsbedarf in Schulen. Mehrere von ihnen befinden sich in Ausbildung, etwa zur Zahnarzthelferin oder zur Erzieherin, berichtet die Integrationshelferin. Eine Frau ist Erzieherin, ihr ukrainisches Diplom wurde anerkannt. Der Mann einer Mutter von fünf Kindern hat eine Arbeitsstelle auf dem Bau gefunden.

Manche wollen nicht arbeiten

Bashliy kennt aber auch solche, die nicht arbeiten wollen. Sie höre dann, dass es mit dem Deutschkurs nicht klappe oder andere Gründe, warum die Frauen das Haus nicht verlassen wollen. „Nicht jeder hat die Chance in einem anderen Land zu leben und andere Traditionen kennenzulernen“, sagt sie dann. „Man muss diese Chance nutzen.“

Dabei gelte es aber zu unterscheiden: Manche litten unter einem großen Schock nach ihrer Ankunft in der neuen Umgebung. Die Folgen von Kriegserlebnissen machten sich bei ihnen bemerkbar. „Wenn man ihnen hilft, fangen sie an, rauszugehen. Es kommt langsam in Ordnung“, sagt sie.

„Diese Leute unterstütze ich nicht“

Es gebe aber auch solche, die sich in ihrer passiven Position eingerichtet hätten. Sie leben in einem sozialen Land – Glück gehabt, sei ihre Einstellung. „Diese Leute unterstütze ich nicht“, sagt sie. Man könne nicht immer sagen: „Geben Sie mir“, man müsse auch selbst etwas tun, sagt sie.