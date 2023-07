Weil am Rhein Was Gruners Wahl für Weil bedeutet

An vielen Projekten beteiligt

Auch die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat beziehen Stellung: „Ich freue mich riesig für Martin Gruner. Ich finde das klasse, dass es ihm gelungen ist, ein so gutes Ergebnis einzufahren – obwohl ich ihn gern in Weil behalten hätte, vielleicht sogar in einer anderen, höheren Position“, lautet die erste Reaktion von Claus Weibezahl (CDU). Und er führt seine Gedanken aus: Man habe viele Projekte in der Röhre, an denen Gruner ganz wesentlich beteiligt gewesen sei: Feuerwache Nord und „Sägischopf“ , die Tram-Verlängerung sowie das Blaulichtzentrum am Otterbach – „Aufgaben, die zeitnah von uns zu lösen sind“. Zudem sei Gruner WWT-Geschäftsführer, Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau Weil am Rhein und stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands „Regionaler Gewerbepark Weil am Rhein und Binzen“.