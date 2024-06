Die Notwendigkeit einer Querung am Kant-Gymnasium soll noch durch eine Verkehrszählung geprüft werden. Statt einer Querung steht auch die Möglichkeit einer Aufpflasterung des Kreuzungsbereichs im Raum.

Verwiesen wurde auch auf die bereits erfolgte Schaffung barrierefreier Bushaltestellen an der Stettiner Straße, am Berliner Platz, am Kant-Gymnasium und an der Bühlstraße. Und es soll bald mehr davon geben: Zwei neue Bushaltestellen sind an der Römerstraße, zwei weitere am Bromenackerweg in Haltingen geplant.