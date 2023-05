Weil am Rhein Was tun gegen die Tigermücke?

„Tigermücken stechen sehr aggressiv und können Krankheiten übertragen“, macht Petra Koops deutlich. Die Biologin ist bei der Stadt Weil am Rhein verwantwortlich für die Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Asiatische Tigermücke. Die Bekämpfung hat bereits begonnen und erfolgt erstmals im gesamten Weiler Stadtgebiet. Das Monitoring wird wieder aufgenommen und erstreckt sich über ganz Weil am Rhein, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.