Weil am Rhein: Wau: Hund Bello zeigt wie es geht

Einmal jährlich lädt die Kommunale Kriminalprävention der Stadtverwaltung alle Vorschulkinder in Weil am Rhein zum Kasperletheater der Polizeipuppenbühne ein. Und auch diesmal zogen Kasperle und sein treuer Hund Bello die jungen Besucher in ihren Bann, wie die Verwaltung mitteilt.