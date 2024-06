Moll, die als regionale Künstlerin mit Atelier im Kulturzentrum Kesselhaus bekannt ist, sprach in ihrer Antrittsrede von großen Herausforderungen und Chancen für den Club. Ihr Ziel sei es, den Zusammenhalt im Weiler Lions-Club weiter zu fördern und zusammen mit den Mitgliedern ein starkes Amtsjahr auf die Beine zu stellen. Bevor die Amtsnadel am Clubabend im „Schwanen“ übergeben wurde, ließ Schulze die Erfolge seiner Amtszeit Revue passieren. So erwirtschafteten die Mitglieder mehr als 16 000 Euro, vor allem dank dem Festbetrieb am 3-Länder-Stadt- Festival, dem Weiler Weihnachtsmarkt, dem Ostereierverkauf sowie dem Benefizkonzert in Ötlingen, teilt der Club mit. Der Tradition folgend beteiligte sich die „Lions“ zudem an internationalen Veranstaltungen wie dem 3-Dreiländerlauf oder trinationalen Jugendcamps. Die Erlöse kamen verschiedenen Organisationen und Vereinen zu Gute. Bei ihrer ersten Sitzung im Juli will Moll den Mitgliedern das Programm für das erste Halbjahr vorstellen. Ziel sei es, bestehende, traditionsreiche Projekte weiterzuführen, aber auch frischen Wind in den Club zu bringen.