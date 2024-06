Stephan Grether (41) begann seine Karriere in der Sparkasse Markgräflerland mit der Jahrtausendwende. Seine fachlichen Qualifikationen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen stetig auf- und ausbauend, hat Grether in den vergangenen Jahren Verantwortung in den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Personal- und Kreditwesen übernommen, bevor er 2022 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt wurde und den Generationenwechsel mit einleitete. „Auf meine neue Aufgabe als Vorsitzender des Vorstands freue ich mich sehr. Ebenso bin ich mir über die Verantwortung und die Herausforderung in dieser Funktion bewusst. Für meine Kolleginnen, Kollegen und auch für mich stehen unsere Kundinnen und Kunden und die Region im Fokus unseres Handelns“, wird Grether in der Mitteilung zitiert.

Maik Ebner (48) begann im Jahr 1997 seine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Sparkasse Markgräflerland. Mit Übernahme diverser leitender Funktionen innerhalb des Hauses gewann Ebner weitgehende Kompetenzen in den Bereichen Kreditwesen und Eigenhandel, heißt es. Er ist zudem seit mehr als zehn Jahren stellvertretendes Vorstandsmitglied. „Die Nähe und der Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeitenden der Sparkasse Markgräflerland waren mir während meiner gesamten beruflichen Laufbahn sehr wichtig. Auch in meiner neuen Funktion als Mitglied des Vorstands möchte ich diese Nahbarkeit beibehalten, denn es sind vor allem der persönliche Kontakt, die Nähe und die kurzen Entscheidungswege, die uns als Sparkasse auszeichnen und gleichzeitig auch Mehrwerte für unsere Kundinnen und Kunden bieten“, sagt Ebner.