Weil am Rhein Wechsel beim Café Inka

Diana Just stammt aus der Nähe von Aue im Erzgebirge und ist mit 16 Jahren ins Markgräflerland gekommen. Sie hat ihre Kochlehre sowie viele darauffolgende Jahre in der Sonnhalde in Bürchau verbracht. Dort hat sie die heimische Kräuterküche kennen- und lieben gelernt, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Ihre Erfahrungen will sie bei den kleinen Mittagsgerichten einbringen, die neben Kaffee und Kuchen künftig im Café Inka angeboten werden sollen. Denkbar seien etwa eine Gänseblümchen-Suppe oder eine Brennnessel-Quiche. Weitere Berufserfahrung hat sie unter anderem als Küchenchefin im Vitra-Café, in der Binzener Mühle und im Egringer Rebstock gesammelt.

Ronja Thudichum ist in Lörrach geboren und ist seit ihrem sechsten Lebensjahr in Ötlingen aufgewachsen. Als Tochter von Desiree Thudichum und Ziehtochter von Andreas Enderlin (Holzhandwerk Enderlin Ötlingen), Mitglieder im Turnverein und dem Ortschaftsrat, sei sie gut in das Dorfgeschehen eingebunden. Die 29-Jährige ist Hotelfachfrau und Wein-Sommelière und hat unter anderem im Egringer Rebstock und im Hotel Trois Rois in Basel gearbeitet. Diana Just und Ronja Thudichum freuen sich auf ihren ersten eigenen Betrieb, der unter Corona-Bedingungen mit 40 Plätzen starten soll.