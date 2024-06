Weil am Rhein: Wechsel im Vorstand des Fördervereins

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Kant-Gymnasium Weil am Rhein haben sich Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands ergeben. Neu übernimmt Cornelia Mayer das Amt der zweiten Vorsitzenden, sie wurde einstimmig gewählt. Mayer folgt auf den bisherigen zweiten Vorsitzenden Egbert Nitzsche, der sein Amt abgab, schreibt der Verein in einer Mitteilung.