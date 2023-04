Weil am Rhein Wege säubern, Hecken schneiden

Jahresbericht

Den Jahresbericht verlas der zweite Vorsitzende Thilo Grams. Insgesamt 327 Pächter bewirtschaften in Weil in der Anlage „Chrischonablick“ 44, in der Anlage im Moos 40, in der „Lustgartenstraße“ 11, „Lonza“ 5 und in der Anlage „Moosfeld“ 41 Pachtgärten. In Efringen-Kirchen sind es in der Güterstraße 19 Pachtgärten, in Fahrnau 6. Für Bad Säckingen berichtete Grams von 132 Pachtbünden sowie 27 verstreuten Pachtbünden. Im „Chrischonablick“ habe es fünf Pächterwechsel gegeben. Um die Kosten wegen des Wasserverlustes zu dämmen, wurde beschlossen, die Hauptwasserleitung zu erneuern. Auch die Anlage zur Stromversorgung wurde überholt. Die Mittagsruhe, die in der Nebensaison ausgesetzt worden war, wird nun wieder zwischen 12 Uhr und 14 Uhr stattfinden.

Kritik

Es seien verschiedene Mängel, wie beispielsweise nicht gesäuberte Neben- und Hauptwege oder der fehlende Rückschnitt der Hecken festgestellt worden. Die Pächter wurden entsprechend informiert und auf dem Missstand hingewiesen. Ein Problem sei nach wie vor die Rattenplage in der Anlage. Um dieser Plage Herr zu werden, sei es wichtig, Müll- oder Essensresteablagerungen auf den Parzellen zu vermeiden. Ein Problem stelle auch die Tatsache dar, dass bisher noch kein Wertermittler für die Grundstücke gefunden werden konnte. Sollte es hier keine Lösung geben, müsse ein externer Gutachter mit dieser Aufgabe betraut werden. Die Kosten dafür, wie auch die Sanierungskosten, würden auf die Parzellenbesitzer übertragen werden. Neu soll eine Whats-App-Gruppe gebildet werden, um so den Informationsfluss zu verbessern und ein schnelles Kommunizieren zu ermöglichen.