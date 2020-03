Weil am Rhein-Haltingen. Die Bahn schließt am Ostermontag, 13. April, das zweite Gleis der neuen westlichen Gleistrasse zwischen Haltingen und Weil am Rhein an das Netz an. Für Fahrten in Richtung Freiburg können die Züge ab diesem Zeitpunkt in Haltingen nur über den Behelfsbahnsteig auf der Ostseite erreicht werden.