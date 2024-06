Einsatzkräfte der Bundespolizei haben den französischen Staatsangehörigen am Montagnachmittag bei der Einreise über die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Die Überprüfung des 70-Jährigen ergab einen Haftbefehl zur Vollstreckung eine Geldstrafe in Höhe von 1650 Euro wegen exhibitionistischen Handlungen. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 55-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.