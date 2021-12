Weil am Rhein Wegen Raub und Körperverletzung verurteilt

Der Angeklagte hatte die geschädigte Frau zunächst gefragt, wie er wieder in die Schweiz käme. Die Geschädigte verwies den Mann auf die Tram in Richtung Basel. Da habe der Mann die Frau angefasst. Sie hätte ihn noch weggestoßen. Plötzlich habe der Beschuldigte die Frau mehrfach auf den Arm geschlagen, so dass die in der Achselhöhle festgeklemmte Geldbörse mit etwa 100 Euro heruntergefallen sei. Der Beschuldigte habe diese ergriffen und außerdem das in der Jacke der Frau steckende Handy herausgezogen. Danach rannte er weg.

Am Tatort zurückgeblieben war der Mund-Nasenschutz des Täters. Dadurch konnte eine DNA-Übereinstimmung mit einem in Spanien lebenden Mann hergestellt werden. Das Amtsgericht Lörrach erließ Mitte Mai einen internationalen Haftbefehl. Der Beschuldigte konnte am 10. Juli festgenommen werden – seit 30. Juli sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft.