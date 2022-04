Weil am Rhein Wehr ist jeden Tag gefordert

Dank für den Einsatz

Utke und Weber hätten in den vergangenen Jahren viele Aufgaben bewältigt, große Projekte mitgetragen und dabei hohe Flexibilität bewiesen, sagte Sommerhalter. Sie übernahmen regelmäßig die Einsatzleitung vom Dienst. „Und ich musste nicht alle Entscheidungen alleine treffen.“

Die Arbeit in der Feuerwehr erfordere viel Teamfähigkeit, Ausdauer und Vertrauen, sagte Utke. Kameradschaft, Zusammenhalt und auch die Wertschätzung würden für ihn aber die Herausforderungen überwiegen. Eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht immer einfach, ergänzte Weber. „Trotz allem ist bei uns das Engagement immer außergewöhnlich hoch geblieben.“

Corona weiter ein Thema

Sommerhalter rief die Kameraden weiter dazu auf, die Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen – denn auch innerhalb der Weiler Wehr hat es schon Infektionen gegeben. „Unsere Einsatzfähigkeit hängt davon ab“, betonte er. Angesichts der Lage in der Welt sei Feuerwehr- Dienst unter Hygienemaßnahmen sicher das kleinere Übel.

Wetter wird extremer

Auch die klimatischen Veränderungen treiben die Floriansjünger um. „Das Wetter wird extremer.“ Am Freitag standen für die Weiler Wehr sieben Einsätze in fünf Stunden an, bilanzierte Sommerhalter. „Und das wegen einer Windböe.“ Das Unwetter im vergangenen Juli habe gezeigt, dass die Notfallplanung vorangetrieben und die Fähigkeit zur Selbsthilfe gestärkt werden müssten, ergänzte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher, die die Grußworte der Stadt überbrachte.

Die Erwartungshaltung der Bevölkerung sei manchmal extrem, auch die Einstellung zum Ehrenamt habe sich verändert, meinte der Kommandant. Für die Weiler Kameraden steht im Durchschnitt mehr als ein Einsatz pro Tag an. Aber es gebe auch vermehrt Situationen, die die Bewohner eigentlich rasch selbst unter Kontrolle bringen könnten, aber dennoch die Feuerwehr rufen.

Krisenmanagement sei keine Selbstverständlichkeit. Es brauche unter anderem gut ausgebildete Kräfte, Zeit, Engagement und Vision. „Bei all unserem Handeln müssen wir immer sehen, für wen wir das tun – für die Bevölkerung“, schloss Sommerhalter.

Weil am Rhein (sas). Bei der Online-Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein (siehe nebenstehenden Bericht) wurden am Freitag auch die Angehörigen der Einsatzabteilungen in den Feuerwehrausschuss gewählt: Für die Abteilung Stadt: Frank Strauß (erster stellvertretender Abteilungskommandant), Martin Zimmermann (zweiter stellvertretender Abteilungskommandant), Yuri Leon (Mannschaftsvertreter) und Alexander Ebler (Beisitzer); für die Abteilung Haltingen: Meik Wissert (Mannschaftsvertreter); und für die Abteilung Ötlingen: Philipp Peil (Mannschaftsvertreter).

Kommandant Frank Sommerhalter dankte Dieter May­er, Patrick Diegel und Achim Janitschek nach ihrem Ausscheiden für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Ausschuss werde sich in dieser Woche erneut mit dem „Standort Nord“ beschäftigen.

Der Feuerwehrausschuss setzt sich neben dem Vorsitzenden (Sommerhalter) aus der Abteilungskommandantin, den Abteilungskommandanten und den gewählten Vertretern der Abteilungen zusammen. Die Schriftführer, der Kassenverwalter, der Vertreter der Jugendfeuerwehr, der Altersmannschaft und des Spielmannszugs bleiben weiterhin als nicht stimmberechtigte Mitglieder vertreten.