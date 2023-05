Weil am Rhein Wehrleute pflegen seit 33 Jahren die Freundschaft

Für den Abend hatten die Trebbiner Freunde einen „Brandenburger Abend“ mit Köstlichkeiten aus ihrer Heimat vorbereitet. Eine Bildpräsentation von Reinhold Utke mit vielen fröhlichen Erinnerungen bereicherte den Abend und sorgte für Heiterkeit und viele Gespräche.

Am Samstag waren zunächst der Sundgau und das Feuerwehrmuseum in Ferrette das Ziel. Die Fahrt in die Vogesen führte die Feuerwehrleute nach Thann und auf den Grand Ballon zu einer Ferme, wo die Herstellung der Elsässer Erzeugnisse die Trebbiner beeindruckte, ist der Mitteilung zu entnehmen.

Neue Eindrücke gesammelt

Der Sonntag stand nach dem Frühstück, das jeden Morgen der Haltinger Feuerwehrmann Ralf Nödinger zubereitete, zur freien Verfügung, teilt die Feuerwehr mit. Dabei besuchte ein Großteil der Trebbiner und Haltinger Feuerwehrleute gemeinsam das Fest der Brombacher Feuerwehr zu deren 150-jährigen Bestehen, ehe das Freundschaftstreffen offiziell endete und die Trebbiner mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise antraten.