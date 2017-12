Weil am Rhein Weihnachtsbrief in 26 Länder

Weil am Rhein. Der traditionelle Weihnachtsbrief an die im Ausland lebenden ehemaligen Weiler Bürger ist jetzt auf dem Postweg. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz gibt in seinem Schreiben einen Überblick über wichtige Ereignisse aus dem kommunalen Geschehen, die die Stadt im zu Ende gehenden Jahr beschäftigt haben.

Im diesjährigen Brief wird über die langjährige Partnerschaft mit der französischen Nachbarstadt Hüningen und das Brückenfest zum zehnjährigen Geburtstag der Dreiländerbrücke berichtet. Außerdem erhalten die ehemaligen Mitbürger Informationen zur Entwicklung der Innenstadt, hier insbesondere über die Planungen zum Bau der Dreiländergalerie an der Hangkante und zu weiteren Maßnahmen der Stadtentwicklung wie der Beginn der Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes Hohe Straße.

Oberbürgermeister Dietz berichtet zudem von den Aktivitäten der „Kinderfreundlichen Kommune“ und über die Feierlichkeiten im Stadtteil Haltingen zum 1250-jährigen Bestehen.

Genau 146 Briefe wurden zur Post gegeben und in insgesamt 26 Länder verschickt. Dabei gehen 33 Briefe in die Schweiz, gefolgt von den USA (29), Kanada (20) und Australien (14). Aber auch weitere europäische Länder, Südamerika, Afrika und Asien sind vertreten.

Wer ehemalige Weiler Bürger kennt, die ins Ausland verzogen sind, kann deren Adresse für den nächstjährigen Weihnachtsbrief bei der Stadtverwaltung nachmelden (Tel. 07621/704-110, E-Mail: p.mueller@weil-am-rhein.de).