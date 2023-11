Weil am Rhein: Weihnachtsmarkt in Alt-Weil

Weihnachtsbäume und Lichterglanz

Die Bäume werden von der WWT auf dem Areal verteilt, dekoriert und mit Lichterketten versehen. Im Anschluss an den Weihnachtsmarkt werden die Bäume von der WWT an den Lions Club übergeben, der die Bäume an bedürftige Familien weitergeben möchte.

Die Parkplatzsituation vor Ort ist sehr begrenzt. Daher empfiehlt die WWT den Gästen des Weihnachtsmarkts mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und das Auto zuhause stehen zu lassen – was die Möglichkeit mit sich bringt, ein Gläschen Glühwein mehr zu trinken. Zudem wird in der Hauptstraße vor dem Hotel-Gasthaus „Adler“ eine Taxizone eingerichtet, heißt es. Und eine weitere Neuerung gibt es im Dienst der Nachhaltigkeit: Wer den Weihnachtsmarkt umweltbewusst erleben und sich gleichzeitig ein schönes Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen möchte, der lässt sich seinen Glühwein oder Punsch in die wiederverwendbare, eigens zu diesem Zweck designte Weihnachtsmarkt-Tasse füllen.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein und Auskünfte über die Aussteller und deren Angebote gibt es im Internet unter www.w-wt.de

Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein

Öffnungszeiten:

Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.

Bastelstube im Museum am Lindenplatz:

Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 17 Uhr.