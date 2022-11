Weil am Rhein Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein

Es wird Kunsthandwerksartikel wie Holz- und Näharbeiten, festliche Adventsfloristik und Schmuck geben, aber auch Weihnachtsplätzchen, Punsch, Marmeladen, Schnäpse und Liköre. Zahlreiche Aussteller halten dem Weiler Weihnachtsmarkt seit vielen Jahren die Treue und sind auch nach den Einschränkungen der Pandemie und dem zweijährigen Ausfall des Weihnachtsmarkts wieder mit dabei, teilt Daniela Heim mit. Erfreulicherweise kommen auch einige neue Aussteller dazu, wie zum Beispiel eine Goldschmiedin, eine Besteckkünstlerin, ein Stand mit Holzarbeiten, einer Drechselbank und personalisierten Holzartikeln, sagt die Weihnachtsmarkt-Organisatorin. Und selbstverständlich werden die Buden und Stände auf dem Lindenplatz durch weihnachtliche Ausstattung eine ganz besondere Atmosphäre ausstrahlen. Alles wird zum Anlass und zur Jahreszeit passen, auch das umfangreiche Verköstigungsangebot, heißt es bei der WWT und deren Leiterin Tourismus, Daniela Heim.

In diesem Bereich sind viele Vereine und soziale Institutionen mit von der Weiler Weihnachtsmarkt-Partie. Die WWT setzt also auf das aus Jahren und Jahrzehnten bewährte Konzept des Weihnachtsmarkts. Das bedeutet aber nicht den Verzicht auf attraktive Neuerungen. Diese nehmen vor allem Familien und Kinder in den Fokus, etwa das Angebot von Kinderschmied Rolf Lachmit aus Malsburg-Marzell, mit dem die kleinen Weihnachtsmarktbesucher am Samstag und Sonntag schmieden dürfen. Am Sonntag wird im Museum am Lindenplatz des Weiteren eine Bastelstube eingerichtet. Für alle Besucher wird ein Gewinnspiel eine Attraktion darstellen. Bei dem sollen die schönsten Hütten des Weihnachtsmarkts gekürt werden. Zehn Preise warten auf die an der Prämierung teilnehmenden Besucher. Und auch der Gewinner der Prämierung darf sich freuen: Ihm wird nämlich von der WWT die Standgebühr erlassen. Die Gewinnspielcoupons sind auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich.