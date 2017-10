Weil am Rhein Weil-aktiv: Effert hört in einem Jahr auf

Nachrichten-Ticker

10:08 Verfassungsgericht weist Anträge von EZB-Kritikern ab

Karlsruhe - Die Europäische Zentralbank kann ihre milliardenschweren Käufe von Staatsanleihen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorläufig fortsetzen. Die Karlsruher Richter wiesen Eilanträge der ehemaligen AfD-Politiker Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel und anderer als unzulässig ab, wie das oberste deutsche Gericht mitteilte. Die EZB-Kritiker wollten mit ihren Anträgen verhindern, dass der Anti-Krisen-Kurs fortgeführt wird, solange über die Verfassungsbeschwerden gegen die ultralockere Geldpolitik der EZB noch nicht entschieden worden ist.

10:04 Tote Teenager in Gartenlaube: Vater äußert sich umfassend

Würzburg - Im Prozess um die tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung von sechs Teenagern in einer Gartenlaube in Unterfranken hat sich der Besitzer geäußert. "Nach wie vor bin ich fassungslos wie das passieren konnte", ließ der 52-Jährige vor dem Landgericht Würzburg von seinem Verteidiger verlesen. Der Mann aus Arnstein steht wegen sechsfacher fahrlässiger Tötung vor Gericht. In seiner Gartenlaube starben im Januar sechs Teenager an einer Kohlenmonoxidvergiftung, darunter zwei seiner eigenen Kinder. Schuld war ein von ihm aufgestellter Stromgenerator, der nicht für Innenräume geeignet war.

09:52 Sänger Ed Sheeran muss nach Unfall Konzerte absagen

London - Ed Sheeran muss nach seinem Fahrradunfall etliche Auftritte absagen. "Ein Besuch bei meinem Arzt hat Brüche in meinem rechten Handgelenk und linken Ellenbogen bestätigt", so der Sänger auf Instagram. Geplante Konzerte in Taipei, Osaka, Seoul, Tokio und Hongkong müsse er daher streichen. Auf seiner Tournee sollte Sheeran demnächst unter anderem auch auf den Philippinen und in Indonesien, Singapur und Malaysia auf der Bühne stehen.

09:03 Staatsanwalt ermutigt Weinstein-Opfer

Los Angeles - Die Justiz in Los Angeles ermutigt mutmaßliche Opfer von Starproduzent Harvey Weinstein, nicht länger zu schweigen. "Wir nehmen solche Vorwürfe sehr ernst, und wo die Tatsachen für eine Verurteilung sprechen, werden wir sie strafrechtlich verfolgen", sagte Staatsanwalt Mike Feuer in einem Statement. Die Vorwürfe gegen den Hollywoodmogul hätten "ein Schlaglicht geworfen auf sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch, besonders am Arbeitsplatz", betonte der Staatsanwalt.

09:02 Göring-Eckardt fordert Respekt in Jamaika-Gesprächen

Berlin - Unmittelbar vor dem Beginn der Jamaika-Sondierungen heute hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die potenziellen Partner Union, FDP und Grüne zu einem respektvollen Umgang aufgerufen. "Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung", sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". Zu dem Besuch von CSU-Chef Horst Seehofer in der Grünen-Zentrale am Dienstagabend sagte sie: "Das war Neuland, er war da noch nie, und fand es aber wichtig, miteinander zu reden und auch mal zu gucken, wie wohnen die denn so."