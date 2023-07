Weil am Rhein Weil am Rhein als Zentrum der Metal-Szene

Seit 2016 in Weil

Daraus entstand dann die Idee einer Open-Air-Veranstaltung, erzählt Wegner. Die Metal Maniacs Markgräflerland haben daraufhin bei der Stadt Lörrach nach einem geeigneten Ort angefragt. So kam es dann dazu, dass am 18. Juni 2005 zum ersten Mal „Baden in Blut“ im Grütt gefeiert wurde. „Es war so, dass die Stadt Lörrach uns untersagt hat, da zu veranstalten“, antwortet Wegner auf die Frage, wie das Festival dann nach Weil kam. Die Stadt Lörrach habe den Metal Maniacs vorgeschlagen, „Baden in Blut“ unter einer Autobahnbrücke zu veranstalten. Dass wollten die Veranstalter nicht und haben die Stadt Weil nach einem Veranstaltungsort gefragt. So findet seit dem Jahr 2016 „Baden in Blut“ in Weil am Rhein statt.

Die Hauptverantwortlichen für die Organisation sind immer noch die Vereinsmitglieder, erklärt das Gründungsmitglied. 20 Mitglieder seien das. „Zehn sind stark involviert“, sagt er. Auf dem Festival selbst helfen etwa 100 Leute. Zirka 50 unterstützen beim Auf- und Abbau, führt Wegner aus. Dabei laufe die Planung das ganze Jahr über, sodass die Veranstalter schon dabei seien, Baden in Blut 2024 zu planen. Da sie das Festival seit fast 20 Jahren organisieren und seit Beginn die gleichen Leute dabei sind, liefen die Prozesse gut. „Wir sind wie eine gut geölte Maschine“, schmunzelt Wegner.