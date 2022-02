Weil am Rhein. Der Südwestrundfunk (SWR) zeichnet am Dienstag, 22. Februar, die Sendung „Stadt – Land – Quiz“ auf. Die Stadt tritt in dieser Vorabendsendung gegen Bad Sobernheim an. Und diesmal dreht sich alles um den Oberbegriff „Wohnen“. Dabei spielen auch die Weiler eine entscheidende Rolle. Sie können nämlich mithelfen, dass Weil am Rhein am Ende die Oberhand behält, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.