In diesem Zeitraum stehen auch einige Aktionen auf dem Programm. Unter anderem bietet der Fahrradladen „Veloziped“ in Haltingen (Große Gaß 13a) am 13. Juli in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr einen kleinen Radcheck an. Dort gibt es dann auch Tipps und Tricks, um sorglos auf eine Velotour zu gehen, teilt die Stadt mit. Anmelden zum Check können sich Interessierte unter Tel. 07621/61154. Bei einer Stempelaktion, die alle 14 teilnehmenden Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Lörrach umfasst, benötigen die Teilnehmer eine Stempelkarte, auf der sie dann sechs Stempel, die an den jeweiligen Rathäusern hinterlegt sind, einsammeln müssen. Wer die Karte im Rathaus oder dem Landratsamt abgibt, nimmt an einer Verlosung teil. Zu diesem Zweck steht vor der Eingangstür des Weiler Rathauses auch ein bunt geschmücktes Fahrrad, das mit einem entsprechenden Stempel versehen ist.