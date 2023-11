Weil am Rhein: Weil ist Pionier bei LED-Beleuchtung

Einheitlicher Lampentyp

So habe man früher doch ein großes Lager an verschiedenen Leuchtmitteln bevorraten müssen. Mit der Umstellung auf langlebige LED-Leuchtmittel habe sich diesbezüglich eine Vereinfachung ergeben. Durch die Verwendung eines einheitlichen Lampentyps mit einer langen garantierten Brenndauer haben sich die Unterhalts- und Wartungskosten reduziert.

Und die Zeiten, in denen man bei nächtlichen Spaziergängen in den Straßen oftmals verschiedene Lichtfarben mit einer unterschiedlich starken Ausleuchtung wahrnahm, sind ebenfalls vorbei. „Heute sind die Lichtkegel konzentriert und auf die Straßen gerichtet“, sagt Klug. Die Lichtverschmutzung wurde deutlich reduziert.

Überdurchschnittlich klimafreundlich

Aufschlussreiche Informationen zum Thema Energieverbrauch in der 3-Länder-Stadt gibt der Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch nach Paragraf 7b des Klimaschutzgesetzes. Dabei schneidet die Stadt Weil am Rhein 2021 gleich in vier Kategorien des Energieverbrauchs im Quervergleich besser ab als der Durchschnitt im Landkreis Lörrach und im Land Baden-Württemberg.

Und zwar in Sachen Energieverbrauch der Gebäude pro Einwohner (285 kWh) und pro Quadratmeter (92 kWh) sowie beim Energieverbrauch Straßenbeleuchtung pro Beleuchtungspunkt (153 kWh) und pro Kilometer (3408 kWh).

„Wir waren der Zeit voraus“

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zeigt sich sehr froh darüber, dass Verwaltung und Gemeinderat im Jahr 2013 entsprechend gehandelt, Geld in die Hand genommen und nicht abgewartet haben. „Wir waren der Zeit deutlich voraus, weil wir uns in erster Linie auf die Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen konzentriert und wenig Zeit und Mittel für allgemeine politische Diskussionen verwendet haben“, so Dietz.

Und weiter: „Die damalige Entscheidung ist ein gutes Beispiel dafür, dass selbstverantwortete kommunale Selbstverwaltung viel erreichen kann, wenn man ihr die finanziellen Mittel belässt.“

Diese frühzeitigen Bemühungen in Sachen Klimaschutz führen nun jedoch dazu, dass weitere Einsparungen, sowohl hinsichtlich des Stromverbrauchs als auch finanzieller Art, technisch kaum oder nur schwer möglich sind. „Schließlich haben mehr als 92 Prozent der Straßenbeleuchtung bereits umgestellt“, sagt Dietz.

Einzig mit der Art des Strombezugs, wobei die Stadt Strom aus Wasserkraft nutzt, oder mit eingeschränkter Nutzung der Leuchten lässt sich noch etwas an den Zahlen drehen, meint Dietz.