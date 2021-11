Weil am Rhein Weil setzt auf Waldfriedhof statt auf einen Bestattungswald

In der Regel handelt es sich beim Bestattungswald um einen „gewachsenen Wald“, der genutzt werde. Dieser müsse dann der regulären Bewirtschaftung entzogen werden. Wege und Parkplätze müssten angelegt werden. In Weil am Rhein kommt aber als Herausforderung hinzu, dass hier nur wenige Wälder in Betracht kommen: Im Nonnenholz, im Mattfeld an der Landesgrenze, am Tüllinger im Bereich Käferholz, im Distrikt Rain nördlich des Lofo-Gewerbeparks entlang des Krebsbachs sowie in Haltingen nördlich der Kläranlage gibt es zwar größere zusammenhängende Waldflächen, doch diese scheiden laut Bewertung der Verwaltung aus unterschiedlichen Gründen aus. Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sei insgesamt auch ein Problem.

In Märkt weiterentwickeln

Daher soll nun die Weiterentwicklung des Märkter Friedhofs als Waldfriedhof erfolgen. Die vorhandene Infrastruktur und der bestehende Baumbestand können genutzt werden. Die Verwaltung schlägt vor, den Baumbestand auf dem Märkter Friedhof durch geeignete Baumarten zu ergänzen, um den Charakter eines Waldfriedhofs zu verstärken, führte Nonnenmacher weiter aus. Eine Friedhof-Erweiterung sei vorläufig nicht erforderlich, da noch ausreichend Flächen vorhanden seien.

Naturnah auf Hauptfriedhof

Auch auf dem Weiler Hauptfriedhof sollen Bestattungsangebote unter beziehungsweise in der Nähe von Bäumen geschaffen werden. Es gebe eine zunehmende Nachfrage nach naturnahen Bestattungsmöglichkeiten, da hier die Notwendigkeit der Grabpflege durch die Angehörigen entfällt, diese gleichwohl aber eine direkte Anlaufstelle zum Bestattungsort des Verstorbenen haben, heißt es weiter. Daher würden sich aus Sicht der Verwaltung weitere Bestattungsformen anbieten: die Baumgräber, die entweder nur für Urnenbeisetzungen und mit einem Erdröhrensystem zur Beisetzung der Urnen vorgesehen sind oder auch baumnahe Sargbestattungen ermöglichen. Außerdem auch naturnahe Grabfelder, die sowohl Urnen- als auch Sargbestattungen zulassen. Nonnenmacher: „Bei beiden Bestattungsangeboten können zum Gedenken an die dort beigesetzten Personen entweder an der Bestattungsstelle selbst oder an zentraler Stelle Grabplatten oder Stelen zum Beschriften vorgesehen werden.“

Gegenüber den vorhandenen stillen Gräberfeldern auf dem Weiler Friedhof erhofft sich die Verwaltung beim naturnahen Grabfeld den Vorteil, dass dieses nicht betreten wird. Häufig sei bei den stillen Grabfeldern festzustellen, dass Grabschmuck unerlaubt an der Urnen-Stelle abgelegt wird. „Auch musste leider wiederholt festgestellt werden, dass mit Fahrzeugen über die stillen Grabfelder gefahren wurde, da diese offenbar nicht als Grabfelder erkannt werden“, berichtete die Amtsleiterin im Ausschuss. Darüber hinaus biete ein naturnahes Bestattungsangebot den Vorteil, dass die Pflege des Grabfelds in einer Hand liege.

Weil am Rhein (mcf). Dass die Stadtverwaltung auf einen Waldfriedhof in Märkt sowie auf baum- und naturnahe Bestattungsangebote auf dem Weiler Hauptfriedhof setzt (siehe nebenstehender Bericht), ist fraktionsübergreifend im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss auf volle Zustimmung gestoßen. Irmgard Lorenz (Grüne) sieht ebenso keine Möglichkeit, in Weil einen Friedwald einzurichten. Es handele sich daher um „sehr gute Vorschläge“. Noch bedürfe es zwar einer Ausnahmegenehmigung, damit Märkter auf dem Weiler Hauptfriedhof liegen dürfen, doch das sei nur Formsache, ergänzte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher. Zu gegebener Zeit erfolge auch eine entsprechende Anpassung der Friedhofssatzung. Die alte Regelung gehe wohl auf die Eingemeindung zurück, ergänzte OB Wolfgang Dietz.

„Baff und erstaunt“ gab sich Claus Weibezahl (CDU) ob der „Regelungswut“ in Deutschland. Die Intention Friedwald werde mit dem Verwaltungsvorschlag aber abgedeckt. Von „sehr guten Vorschlägen“ sprach auch Susi Engler (UFW). Es handele sich um einen guten Kompromiss. Für Eva-Maria Bozenhardt (CDU) steht zugleich fest: „Die Sache steht und fällt mit den Besuchern und den Nutzern.“

Weil am Rhein-Märkt (sas). Auch im Märkter Ortschaftsrat stand das Thema Bestattungswald am Mittwochabend auf der Agenda – und wurde (bei einer Enthaltung von David Greiner) ebenso positiv von den Räten aufgenommen wie von den KSVA-Mitgliedern. Ortsvorsteher Stefan Hofmann begrüßte es „ausdrücklich“, wenn der Waldfriedhof auch für Menschen aus anderen Stadtbezirken geöffnet werden würde.