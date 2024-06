„Wohnungen für Ältere, die auch bezahlbar sind“

Die Tram-Verlängerung fände er gut, allerdings nur, wenn sie durch Alt-Weil in Richtung Riehen geführt würde – „so, dass es ein richtiger Kreisverkehr wird“. Weil am Rhein ist dem Witwer aus Wilhelmshaven zur zweiten Heimat geworden, seit er nach dem Studium in Basel seine Frau „beim ersten Tanz“ kennengelernt hat. bei Endress&Hauser, Krückels in Schopfheim, Vitra und Wampfler hat er schon gearbeitet. Er wähle stets die gleiche Partei, sagt Klingenbiel. Früher war er gewerkschaftlich engagiert.

Seine Stimme bereits abgegeben hat Roland Eberenz (66), der gerade mit seinem Begleiter auf dem Weg zurück zum Auto ist. Kommunal- oder Europawahl: seine Stimmen bekommt nur eine Partei, die er aber nicht beim Namen nennen will. Zwei Dinge bewegen ihn besonders: Auf der einen Seite fände er mehr Zusammenarbeit im Dreiländereck gut, auf der anderen Seite ist ihm der Ausländeranteil in der Stadt zu hoch, speziell in Friedlingen. Mehr Sauberkeit rund um die Glas- und Altkleidercontainer würde er sich außerdem wünschen.

Mehr Überwachung, Ordnung und Sauberkeit wünscht sich Rocco Rossetti, der in Weil am Rhein einen Markt mit italienischen Spezialitäten betreibt.

Rocco Rossetti Foto: Beatrice Ehrlich

Er nutzt die Gelegenheit, mit Bekannten, die in einem Straßenrestaurant Platz genommen haben, ein paar Worte zur wechseln. Mit Blick auf die Entwicklung Weils hält er zwar anerkennend fest: „Vieles ist gut.“ So hätte sich die Hauptstraße in den 50 Jahren, die er nun in Weil lebt, überhaupt erst zu dem entwickelt, was sie heute ist. „Vieles ist aber auch schlecht“, schiebt er kritisch nach. Die Geschäfte würden zu oft wechseln, und zwei große Einkaufszentren seien vielleicht doch zu viel für eine Stadt wie Weil.