Weil am Rhein Weil verliert eine weitere Hebamme

Und mit ihrem aus persönlichen Gründen verbundenen Wechsel in die Nähe von Ulm gebe es nun bei den Kreis-Hebammen mit Anna Selinger auch einen Generationenwechsel, da diese rund 20 Jahre jünger sei. Einigen heimischen Familien ist diese als Anna Wohler bekannt, die früher auch in Weil am Rhein gewohnt hat.

Wenn die 51-jährige Lechner auf das vergangene Jahrzehnt zurückblickt und die Entwicklung analysiert, erkennt sie verschiedene Gründe für die stark rückläufige Zahl von freiberuflich in Weil tätigen Hebammen. Die Vergütung ist ein Grund, da das Geld für die Verantwortung nicht üppig sprudelt. Gerade das Thema teure Versicherungen für Hebammen wirkte sich ebenso aus. Die Anforderungen beim Qualitätsmanagement sind laut Lechner gestiegen. Die Art der Arbeit locke ebenso wenig Hebammen in die Freiberuflichkeit, da Freizeit- und Lebensgestaltung „unabsehbar“ seien.

Auch aus dem Mangel an freien Hebammen heraus steigt die Nachfrage und die Nutzung von Online-Angeboten. Das Aufsuchen der Familie mit dem persönlichen Kontakt wird weniger. Das kann die Online-Beratung in der Form nicht auffangen, weiß Lechner. „Persönlich kann man besser auf die Bedürfnisse der Familien eingehen.“

Unter dem großen Begriff Dankbarkeit blickt die scheidende Weiler Hebamme auf das zurückliegende Jahrzehnt. Kurze Arbeitswege mit dem Fahrrad zählen für sie ebenso zu den positiven Punkten wie die gute Zusammenarbeit der Stadt Weil am Rhein. Diese zahle immer noch 30 Euro für einen Betreuungsgutschein, lobt Lechner. In Weil am Rhein sei das Klientel außerdem sehr bunt – von den Friedlinger Familien bis hin zu den Ötlingern. „Das habe ich als sehr bereichernd empfunden.“

Ein großes Plus im Landkreis Lörrach ist für sie auch das Hebammen-Netzwerk. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2015 fungierte sie hier als Sprecherin. So würden die immer weniger werdenden freiberuflich tätigen Hebammen auch wissen, wer was macht, also ob freie Kapazitäten vorliegen. Solch ein Netzwerk gebe es an ihrem neuen Tätigkeitsort in der Nähe von Ulm noch nicht. „Dort weiß man weniger voneinander.“ Ob sie dort also das Landkreis-Modell installiert? „Ich schnupper erst einmal rein.“